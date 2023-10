L'inchiesta della, partita da una vicenda oscura di malavitosi, scommesse e debiti significativi, ha preso una svolta imprevista coinvolgendo i calciatori Nicolò, Sandroe Nicolò. I dettagli emergono dal lavoro degli agenti della squadra Mobile, impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e coordinati dal pubblico ministero, esperta in indagini antimafia. Le implicazioni svelate nel corso dell'inchiesta hanno portato a ipotizzare una potenziale connessione con il calcio-scommesse, sollevando domande sull'eventuale puntata di denaro su partite delle rispettive squadre. Questo, se confermato, violerebbe la legge 401 del 1989 che vieta tassativamente tale pratica.La complessità dell'indagine è aumentata ulteriormente con la recente "autodenuncia" dialla FIGC e le rivelazioni di. Gli investigatori hanno svolto una ricerca dettagliata, esaminando piattaforme di scommesse illegali e indagando sulla possibilità di scommesse effettuate da personaggi influenti nel mondo del calcio. La tempestività delle azioni investigative è stata evidente nel blitz a Coverciano, dove sono stati consegnati avvisi di garanzia a. L'obiettivo ora è ascoltare la versione dei due calciatori, allo stesso modo in cui è stato fatto con Fagioli.L'inchiesta si concentra su prove concrete di scommesse e debiti, con particolare attenzione alle interazioni tra gli utenti e i gestori dei circuiti illegali al di fuori del calcio. La Mobile, sotto la guida di Luigi Mitola, ha sequestrato gli smartphone dei due giocatori, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle attività sospette.Il coinvolgimento di personaggi di rilievo nel calcio rende l'indagine ancora più delicata, con possibili conseguenze gravi per l'intero mondo del calcio.