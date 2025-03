Fagioli, è già un'altra storia. In due mesi la Juventus è diventata un ricordo

Nemmeno il tempo di riprendersi dalla pioggia di giovedì e di festeggiare la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, che laè già chiamata a tornare in campo per il campionato, riaprendo i cancelli del Franchi, questa volta per affrontare la Juve. Si chiude il capitolo europeo e si riapre quello di una rivalità storica, che stavolta, per entrambe le squadre, potrebbe avere un'importanza cruciale per le ambizioni europee della prossima stagione.Le motivazioni sono ancora più forti, in particolare per chi si trova ad affrontare il proprio passato, come Nicolò. A differenza di altri ex come Vlahovic, Nico Gonzalez o Kean, per il centrocampista sarà la prima volta da avversario, anche se non è ancora un giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina.



Com'è cambiato Fagioli

Dopo undici anni a Torino, "anni fantastici, di pura passione e amore", l'addio è arrivato lo scorso gennaio. Un addio che si è consumato dopo una telefonata di Allegri e a dieci minuti dalla chiusura del mercato invernale, quando Fagioli ha trovato una nuova casa per rilanciarsi. La sua sfida ora è quella di realizzare sia i traguardi personali che di squadra, con la Nazionale e la Fiorentina come obiettivi principali.Il trasferimento da Torino a Firenze ha cambiato anche il suo rapporto con la guida tecnica.numeri parlano chiaro: alla Fiorentina gioca in media circa venti minuti in più per partita e, in più della metà delle occasioni, è stato schierato titolare (4 volte su 7), mentre alla Juve, su 22 partite, è sceso in campo dal primo minuto solo 7 volte, meno di un terzo delle occasioni. Thiago Motta non lo vedeva e Fagioli è finito ai margini, con l'allenatore che a gennaio lo aveva rimproverato dicendo: "Sta a loro partecipare e meritarsi di giocare".Un mese e un trasferimento dopo, Palladino ha elogiato il centrocampista, dicendo: "Fagioli sta crescendo sempre, per me è un campione, ha grande tecnica, vede il calcio. Ci sta facendo alzare il livello della squadra". Inizialmente trequartista, poi arretrato sulla linea di centrocampo, Fagioli ha dichiarato di trovarsi bene in entrambi i ruoli. Apprezza in particolare il fatto che Palladino parli singolarmente con tutti, cercando di cucirgli addosso un ruolo che, senza pressioni, possa diventare sempre più centrale. Un regista che la Fiorentina cercava e di cui Fagioli aveva bisogno per ritrovare la sua importanza.