Finito l'Europeo, la Juventus vuole accelerare l'operazione: nei prossimi giorni è in programma un secondo incontro con il Sassuolo nel quale si discuterà anche delle contropartite per arrivare alla richiesta di 40 milioni. L'idea dei bianconeri, come racconta La Gazzetta dello Sport, è quella di inserire tre giovani nell'affare: Frabotta, Fagioli e Rovella, più 30 milioni cash; se i neroverdi accetteranno i tre profili, bisognerà trovare l'accordo sulle formule e le valutazioni.