In zona mista, dopo Nantes-Juve, Nicolòha parlato così del momento bianconero."Avevamo bisogno di una serata così. Volevamo a tutti i costi raggiungere gli ottavi di finale di Europa League e ci siamo riusciti. Siamo contenti per la prestazione di squadra perché non era facile in uno stadio così. Adesso dobbiamo subito concentrarci perché ci aspetta un’altra partita importantissima, il derby. Per quanto riguarda la mia crescita personale, la fiducia dell’allenatore e i suoi consigli, così come quelli dei compagni, mi hanno aiutato a migliorare e a maturare".- "Dovevamo ripartire, i 15 punti di penalizzazione sono stati una sentenza che non riguardava il campo, dunque non coinvolgeva noi, però da questo abbiamo tirato fuori una motivazione in più per ottenere risultati importanti"."Arrivare in fondo all’Europa League è uno dei nostri obiettivi, ma dobbiamo ragionare di gara in gara".