Fagioli: 'Dispiace molto andare via. Avevo legato tantissimo con la Juventus'

Nicolò, a Sportitalia, parla così prima di partire per Firenze."Mi dispiace molto perché comunque sono 10-11 anni che sono qua, ho legato tantissimo con questo club, con i compagni, la famiglia Juve, i tifosi, i compagni. Sono concentrato molto sulla nuova esperienza"."Giornata infinita, si è deciso tutto gli ultimi 10 minuti di stasera, ringrazio molto il Marsiglia, hanno avuto fiducia in me. Ma ho scelto la Fiorentina, ho parlato anche con mister Palladino. Sono felice della scelta"."Li ringrazio per avermi supportato anche nei momenti difficile, auguro il meglio per la stagione".