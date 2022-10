Nicolò, a DAZN, parla così dopo il gol decisivo in Lecce-Juve."Gol bellissimo, sono felice, ero emozionato e l'aspettavo da una vita. Farlo con questa maglia è stato bellissimo"."Volevo esultare con la panchina, con i compagni, mi hanno sostenuto in questo periodo. Alla Del Piero? Sì... Da piccolo lo guardavo sempre, è stato il mio idolo. Poi ho guardato Dybala, e di questi gol ne ha fatti tanti"."Dove mi sento più sicuro? Penso che giocando davanti alla difesa, comunque a 2, mi trovo bene e tocco più palloni. Mi piace dare geometrie alla squadra, ho fatto l'annata lì, penso di essere utile in quel ruolo"."Cattiveria? Ce lo chiede il mister in settimana, i compagni ci danno sicurezza, palla, siamo entrati bene e questo è il nostro compito"."Vedevi gli altri giocare di più? Sì, non è stato facile, lo ammetto. Quando c'è stata la mia occasione penso d'aver dato il massimo ed è importante. Felice che ci fossero altri giovani, abbiamo dato il massimo ed è stato bellissimo".- "Cosa mi ha chiesto? Di stare lì davanti alla difesa e di non andare in giro. Sul gol? Quando ho tirato, non finiva più il momento della palla. Pensavo andasse sul palo, poi sono scoppiato, ero felicissimo, l'aspettavo da 21 anni. Sempre tifato Juve, far gol qui è stato incredibile. Poi non finiva più anche la partita, speravo finisse subito... Volevo il golden gol, come alla play. Come Aldo, Giovanni e Giacomo? Sì, uguale!".