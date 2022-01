Prima chiamata in Nazionale per Nicolò Fagioli

Prima chiamata inper Nicolò, il promettente centrocampista di proprietà dellache sta disputando la stagione in corso in prestito alla Cremonese. Una grande soddisfazione per il classe 2001 piacentino, ma anche per il club bianconero che lo ha visto crescere calcisticamente per poi farlo esordire con l'Under 23 e la prima squadra. Annunciato l'elenco dei convocati del CT Mancini, la Juve ha quindi voluto congratularsi con il suo "gioiello" per questo bel traguardo. Ecco il post su Twitter: