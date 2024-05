Fagioli in Nazionale: l'attacco di Di Canio

La scelta del CT azzurro Luciano Spalletti di convocare Nicolòper il ritiro di Coverciano pre-Europeo sta facendo parecchio discutere, sollevando opinioni quantomeno contrastanti ( QUI IL PENSIERO DI MAROCCHI ).Chi non è per nulla d'accordo con il Commissario Tecnico è Paolo, che ha parlato così del tema ai microfoni de Il Corriere della Sera: "Ne faccio una questione tecnica: è rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero. Mi pare difficile che Spalletti lo porti in Germania". Il centrocampista dellanon è ancora certo di un posto all'Europeo, anche perché alcuni giocatori dovranno necessariamente essere esclusi dalla lista definitiva dei convocati.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.