Tra le tante critiche che sono state fatte a Massimiliano Allegri in questi giorni,Il classe 2001 ha giocato solamente 24 minuti nelle ultime tre partite tra Sporting Lisbona, Napoli e Inter, non entrando in campo neanche un secondo in due delle tre gare. Sicuramente strano per chi era ormai un titolare fisso del centrocampo bianconero. Non sorprendente però se pensiamo a come da sempre Allegri gestisce i giovani.La scelta del tecnico infatti non è casuale ed è strettamente collegata a quanto successo contro il Sassuolo dopo l'errore che è costato il gol e il pianto in panchina.i. Secondo l'allenatore, era questo il momento giusto per far recuperare al giocatore le energie psicofisiche e toglierli un po' di pressione. Pressione non dell'ambiente e neanche dei tifosi ma di Fagioli stesso, che pretende tanto.Non andando troppo lontano, a testimonianza di ciò c'è quanto accaduto conAnche in quel caso, Allegri, per le stesse ragioni, scelse di farlo partire dalla panchina per le successive 6 partite tra campionato e Champions League. Adesso il classe 2003 è di nuovo protagonista in campo (titolare nelle ultime tre partite).