Nicolòavrebbe confessato di non aver mai scommesso sulla Juventus, ascoltato dalla procura della FIGC. Il centrocampista, come riferisce La Repubblica, ha confessato di aver scommesso su partite di calcio, reato che per la giustizia sportiva non vale meno di tre anni di squalifica. Fagioli avrebbe però chiarito:Negli ultimi mesi le cifre scommesse dal giocatore sono importantissime. Si parla di centinaia di migliaia di euro.Non si pensa ai risultati modificati delle gare. Scommesse qualsiasi. Quello che però è certo è che siamo di fronte ad un caso di ludopatia che va risolto.