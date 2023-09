Il crollo contro ilha reso necessarie alcune riflessioni tattiche e potenziali rotazioni nella formazione dellaper la partita contro il sorprendente. Massimilianoaveva annunciato inizialmente che ci sarebbero state rotazioni, ma ora la situazione potrebbe essere diversa, considerando l'importanza di ottenere una risposta immediata e tre punti vitali per allontanare le preoccupazioni. A raccontarlo è il Corriere dello Sport.In attacco,stanno cercando la loro prima opportunità da titolari della stagione. Finora, il tandemè stato sempre schierato nelle prime cinque partite, dato il loro rendimento. Tuttavia, domani potrebbe vedere uno dei due riposare inizialmente.Chiesa è in grande forma con 4 gol nelle prime cinque partite, ma dovrebbe essere considerata la necessità di gestire il suo stato fisico.. La soluzione potrebbe vedere Milik affiancato a Vlahovic dall'inizio, anche se Kean è un'alternativa da non sottovalutare.A centrocampo,sembrano intoccabili, conin vantaggio su. Ci sono delle incertezze sulle fasce, conche minacciano la posizione di Kostic a sinistra, mentre Weah cerca di riguadagnare il suo posto in competizione con McKennie a destra, anche se quest'ultimo sembra ancora essere favorito.In difesa,, che finora non ha giocato nemmeno un minuto, cerca il suo esordio stagionale e potrebbe sostituire Gatti, che ha avuto una prestazione difficile contro il Sassuolo. Danilo e Bremer sembrano invece indiscutibili. Szczesny, nonostante gli errori del precedente match, è stato confermato come titolare da Allegri e potrebbe avere l'opportunità di riscattarsi, rimandando un eventuale turnover con Perin, che avrebbe potuto essere una scelta naturale in circostanze diverse.