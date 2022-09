Occhio a. Occhio ancora a un centrocampo estremamente giovane, con Leandro Paredes come faro a illuminare le giocate della Juventus nella partita con la Salernitana. Dopo le parole in conferenza, Nicolò potrebbe partire dal primo minuto con i campani: sarebbe la prima volta in questa stagione, la primissima anche con Allegri allenatore.L'ultima tentazione del tecnico, infatti, è quella di vedere dal primo minuto Fagioli e Miretti, insieme naturalmente all'argentino Paredes. Resterebbero dunque fuori sia McKennie che Rabiot, pronti eventualmente a gara in corso, con un occhio al match con il Benfica,già decisivo per il passaggio del turno in Champions League. Le ultime indicazioni dalla vigilia danno l'ex Cremonese per ora in vantaggio: solo domani Allegri deciderà la formazione, nel frattempo Nicolò vede all'orizzonte un'opportunità da non sprecare.