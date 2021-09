Mentre la Juventus pareggiava contro il Milan, domenica sera,, con anche un rigore procurato sotto gli occhi di Buffon, a Parma.E la Juve di lui cosa pensa? Come scrive Tuttosport: "Adesso che Nicolò Fagioli si sta facendo le ossa in prestito nella Cremonese, in Serie B, può mettere in mostra le sue qualità e gli insegnamenti della scuola bianconera. Lontano da Torino, è uno dei pochi juventini - la proprietà del suo cartellino è saldamente nella mani del club bianconero - che vince, convincendo.[...]E la sua prova è già finita nelle statistiche: Nicoló è il più giovane centrocampista ad aver segnato un gol in questa Serie B. Talento puro, grande visione di gioco e un futuro roseo davanti". Alla Cremonese ha ritrovato Fabio Pecchia, ex allenatore della Juve U23: lì è di passaggio, perché l’obiettivo resta quello di tornare più maturo a Torino e riprendersi la Juventus".