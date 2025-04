Fagioli incontra Bremer all'ATP di Montecarlo FOTO

Getty Images

Nicolò Fagioli ha lasciato la Juventus durante il mercato invernale dopo un lunghissimo percorso con la maglia bianconera. Il centrocampista si è unito alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto dopo una prima parte di stagione complicata, in cui il rapporto conè stato senza dubbio influente.Fagioli, però, non dimentica la Juve e nemmeno gli ex compagni bianconeri: con un post sul suo profilo Instagram, il centrocampista ha mostrato una foto in cui si trova insieme adurante i Masters 1000 di Montecarlo, che si stanno svolgendo proprio in questi giorni.

"Un giorno libero con gli amici" ha scritto l'ex Juventus, che dunque mostra un legame con i bianconeri ancora forte e capace di andare oltre il cambio di maglia.