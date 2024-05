Fagioli, dall'autodenuncia alla squalifica: tutto il percorso

Il patteggiamento

Il percorso riabilitativo

che non ha potuto giocare se non in allenamento, guardando i compagni nelle partite ufficiali. In particolare,, ovvero da quando è stato squalificato per aver scommesso sul calcio."Il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un'ottica di massima trasparenza e collaborazione con l'Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale", comunicarono i legali del ragazzo in una nota all'Ansa.C'è stato poi il patteggiamento con la Procura Federale che ha portato alla squalifica di Fagioli come spiegato nel comunicato della FIGC: "Raggiunto un accordo con il calciatore, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro". Ma per cosa è stato esattamente squalificato Fagioli? Per la violazione dell’art.24 del CGS (codice di giustizia sportiva) cheDei 12 mesi di squalifica, cinque sono stati commutati in prescrizione alternative. OssiaOltre agli incontri presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali e Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, il classe 2000 ha affrontato ancheIn questi mesi, Fagioli, a differenza ad esempio di Paul Pogba, anche lui squalificato ma per doping,La Juventus è sempre rimasta vicina al giocatore dando il massimo supporto. Il segnale è arrivato soprattutto con il prolungamento del contratto, arrivato dopo la squalifica. Adesso però Fagioli è pronto per tornare a tutti gli effetti. Il conto alla rovescia è finito.