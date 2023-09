Domenica alle ore 18 lascenderà in campo contro l'a Bergamo. Chi ha dato buone sensazioni nella ripresa della gara contro il Lecce è Nicolò Fagioli. Come riferisce La Gazzetta dello Sport il centrocampista non ha svolto la preparazione con la squadra a causa del problema alla spalla. In valutazione per una maglia da titolare contro la Dea.