L'edizione odierna de Il Corriere della Sera rivela ulteriori stralci della deposizione di Nicolòper il. Ecco quanto dichiarato dal centrocampista della– "Le ricevute delle singole giocate pervenivano sul mio cellulare da parte del referente della piattaforma, legale o illegale. Mi arrivavano tramite l’app Treema, che, per quanto mi avevano detto, garantiva al mittente la riservatezza nelle trasmissioni".– "Esistono quelle sui falli e le ammonizioni, mi è stato proposto ma io assolutamente non ho accettato perché contrario alle mia etica e comunque sarei stato scoperto perché esistono delle segnalazioni rispetto ai picchi di scommesse".– "Scommettevo sui siti illegali perché, all’inizio, facevano credito. In un solo anno avevo accumulato un debito di 250 mila euro".– "Ogni tanto, per restituire almeno in parte queste somme, provvedevo ad acquistare a Milano degli orologi Rolex. Pagavo con bonifico. Gli orologi alcune volte li ho consegnati io, altre volte passavano i titolari delle piattaforme e li ritiravano presso la gioielleria".