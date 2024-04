Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, squalificato per sette mesi a causa delle vicende legate al calcioscommesse, è intervenuto al Teatro Toselli di Cuneo per il progetto "Perdere non è un bel gioco" Il giocatore è ormai prossimo al rientro, essendo stato squalificato nel mese di ottobre e potrebbe rientrare già per la sfida contro il Bologna. Con lui anche il dottor Paolo Jarre, terapeuta e esperto sulle tematiche dell'azzardo patologico. Prima dell'intervento di Fagioli è andato in scena uno spettacolo "Rien ne va plus", che trattava proprio del tema della ludopatia. Di seguito le dichiarazione del giocatore.-"Sto molto meglio rispetto a sei mesi fa. é stato un periodo difficile, ci siamo, manca un mese"Dicono cose che succedono realmente. Quando tocca te stesso è difficile uscirne"Quando avevo sedici anni, facendolo per passare il tempo. All'inizio sembra un gioco, ma poi è molto facile caderne vittima""No, assolutamente no. Il problema poteva venire fuori comunque. Tutto va in base alle quantità""Penso sia la stessa malattia. Che potevo avere un problema me ne sono reso conto un anno fa, quando mi sono reso conto che allontanavo i miei affetti Devi essere bravo a capirlo, devi però essere bravo ad ammettere di avere un problema"Per un ragazzo come me la vergogna verso i genitori, per questo forse non si chiede aiuto""Non sapevo nemmeno che fosse illegale. Non sapevo quale fosse la differenza tra it e com. Se uno non sa la differenza è facile sbagliare. Quando l'ho saputo non mi importava perché funzionava allo stesso modo""Sto praticando diversi sport come padel e tennis. Al mattino mi alleno con i miei compagni di squadra"