Dopo Weah, anche Nicolò Fagioli ha rilasciato un'intervista a Dazn: "Mi piace correre, devi correre in campo se vuoi vincere. Il ritiro è la parte più faticosa della stagione, devi ricominciare, fisicamente non stai come durante l'anno quindi fai più fatica ma serve tanto per preparare al meglio le prime partite di campionato".IN COSA ALLEGRI LO HA MIGLIORATO - "L'attenzione a livello difensivo, il mister mi ha fatto imparare molto in questo senso. In campo ti dà tranquillità, non ti aggredisce quando sbagli tecnicamente ma solo quando sbagli atteggiamento, devi sempre stare sul pezzo in campo.""Amavo Pirlo, penso sia stato un fenomeno e adesso guardo molto Modric. Quando l'anno scorso abbiamo fatto l'amichevole è stato incredibile, ti toglie la palla prima che tu cerchi di aggredire. Chi mi ha sorpreso? Theo Hernandez e Leao quando ci ho giocato contro, sono giocatori incredibili.""Ci sono i più grandi che lo fanno con noi, ci aiutano sempre. Poi ovviamente posso essere fonte d'ispirazione per i ragazzi più piccoli perchè fare l'under 23, poi un anno fuori e tornare qua te lo devi meritare ed è un percorso bello. Sono arrivato qua quando avevo 13 anni quindi sono quasi 9 anni che sono qua e ho sempre sognato di essere qua."L'under 23 ti prepara ad entrare nel calcio professionista. Poi un anno in Serie B molto fortunato perché siamo promossi in Serie A e poi qua ho avuto le mie possibilità di giocare e sono contento.""Devo fare più gol perché è una qualità che ho e ovviamente giocare più partite possibili.""L'Italia soprattutto a centrocampo ha giocatori molto forti ma si il mio sogno è arrivare all'Europeo. Ce la posso fare? Si, ma devo metterci tanta passione e sacrificio."