Era stato proprio Massimiliano Allegri due anni fa il primo a credere in. Il classe 2001 era ancora in Primavera, e in una conferenza Max aveva esaltato le sue qualità: "E' un ragazzo che conosce il calcio, vederlo giocare è un piacere". Ieri come oggi, con Nicolò che si è già affacciato in prima squadra grazie alle due presenze - titolare in Coppa Italia e subentrato in campionato - nella gestione Pirlo. Quest'anno ha la consapevolezza che alle porte c'è la stagione della possibile svolta della sua carriera.- Allegri se lo coccola, l'agente chiarisce che: "" ha svelato Andrea D'Amico a Sky. La Juve crede in Nicolò e non vorrebbe privarsene. Lo stesso procuratore ha fatto sapere che Max ha molta considerazione del ragazzo e sabato probabilmente lo manderà in campo nella prima amichevole stagionale contro il Cesena. Con l'inizio ufficiale della stagione sarà Fagioli a giocarsi le sue carte.- Emergere in un centrocampo importante come quello della Juve non è facile, ma il ragazzo ha tutte le qualità per fare bene ed è monitorato costantemente dall'allenatore.. Max studia e valuta, a fine ritiro valuterà se portarlo subito tra i grandi o chiamarlo più avanti. Allegri e Fagioli di nuovo insieme, per la Juve del futuro.