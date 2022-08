Come racconta Gazzetta, per unche va, ecco uno che è destinato a restare a sorpresa. La partenza di, come specificato anche dain conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia, è stata bloccata e il giovane centrocampista a questo punto dovrebbe rimanere in rosa, dopo aver rinnovato sino al 30 giugno 2026 qualche settimana fa.