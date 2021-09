Nicolò, centrocampista classe 2001 arrivato in prestito dalla, è stato presentato oggi dalla. In conferenza stampa ha dichiarato: "Pecchia mi ha chiamato per la prima volta a metà luglio, dicendo che ci sarebbe stata questa possibilità. La società ci ha messo del suo, ma quando un allenatore ti cerca hai un motivo in più per trasferirti. Tornare qua è stato bellissimo, ci sono stati 4 anni e mi sono trovato benissimo. Ritrovare questo ambiente è una grande emozione, i compagni mi hanno accolto benissimo e sono veramente felice di essere qui.- Salendo di categoria, più sei avanti e meno palloni tocchi. Io ho bisogno di toccare molte volte la palla e credo il mio ruolo sia quello. Negli schemi di mister Pecchia posso giocare nei due di centrocampo, come quando mi ha allenato alla Juventus U23. Ho scelto la 21 perché mi piaceva, e poi è il numero di Pirlo che da giovane è passato proprio da trequartista a regista.- È stato stupendo perché è la categoria più importante delle nazionali giovanili. Il mio obiettivo è giocare il più possibile in Under 21, ma tutto passerà da qua.- Essere alla Juve è stupendo in tutto e per tutto, ma per un giovane è importante trovare spazio e continuità per migliorarsi. Là ci sono grandi campioni e sarebbe stato difficile, qua lo è comunque ma sono fiducioso, col mister faremo una bella stagione".Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha aggiunto: "Questo è un gradito ritorno, Fagioli è un ragazzo che ha già frequentato la Cremonese ed è poi approdato alla Juventus. Averlo con noi è una soddisfazione perché è un ragazzo di cui tutti conoscono il talento, frequenta da anni la prima squadra bianconera e ha scelto di scendere di categoria nonostante avesse opportunità di rimanerci per giocare. La sua scelta è stata gratificante, sarebbe sceso solo per la Cremonese e per il suo rapporto con mister Pecchia. C’è stata una fiducia reciproca e può essere l’inizio di un percorso valido per lui e per noi".