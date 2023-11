Nicolòtorna a parlare, anche solo via social. Il centrocampista bianconero ha commentato così, con le immagini della firma, il rinnovo di contratto che ha oggi ufficializzato con la Juventus.- "Sono felice ed onorato di firmare il mio nuovo contratto con la Juventus. Alla Juve sono cresciuto come uomo e giocatore e questo legame continua a crescere. Voglio ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i miei procuratori e tutti i membri della Juventus per il loro supporto NE SARÒ SEMPRE GRATO E RICONOSCENTE. FINO ALLA FINE".