Fagioli alla Fiorentina, incontro in corso: tutte le ultime

AFP via Getty Images



Incontro in corso per Fagioli alla Fiorentina

Laaccelera per. Il centrocampista della, attualmente ai margini della squadra di Thiago Motta, potrebbe ripartire da Firenze. I viola e i bianconeri sono in trattativa per trovare un accordo definitivo, ma la strada non è ancora del tutto spianata.Nella giornata di oggi, dirigenti della Fiorentina e della Juventus si sono incontrati per discutere i dettagli dell’operazione. L’idea della società gigliata è quella di assicurarsi Fagioli già in questa sessione di mercato, anticipando la concorrenza e puntando su un talento che potrebbe diventare un perno del centrocampo di Raffaele Palladino.

La Juventus, dal canto suo, non è intenzionata a svendere il giocatore e chiede 20 milioni di euro, con l’inserimento di un obbligo di riscatto nella trattativa. L'accordo, però, non è ancora stato trovato, poiché la Fiorentina preferirebbe una formula più vantaggiosa, magari un prestito con diritto di riscatto. Parti al lavoro per cucire la distanza.