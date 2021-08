La Juventus ha in casa un gioiellino di nome Nicolò Fagioli, che merita di poter crescere con continuità come il suo talento richiede. E una soluzione adeguata potrebbe essere la Cremonese, club che milita in Serie B e che potrebbe quindi garantirgli il giusto minutaggio in una categoria superiore rispetto alla Serie C dove ha giocato finora con la Juve Under 23. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, Fagioli sarebbe la seconda scelta della squadra lombarda dopo Gianluca Gaetano.

Staremo a vedere nei prossimi giorni se davvero Fagioli andrà alla Cremonese.