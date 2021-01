1









Nei giorni scorsi era ventilato un possibile inserimento di Nicolò Fagioli all’interno dell’affare Scamacca, trattato da Juventus e Sassuolo. Ai microfoni di Sportitalia, il suo agente Andrea D’Amico ha fatto chiarezza: "​Fagioli sta crescendo. È un ragazzo eccezionale, senza timore e con grandi qualità. I dirigenti della Juve e Pirlo sapranno come valorizzarlo. Resterà in bianconero. In Under 23 è cresciuto anche fisicamente, adesso è stato aggregato in prima squadra".