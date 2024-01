È iniziato nella serata di ieri, mercoledì 17 gennaio, con un incontro organizzato dall’Ordinedegli Psicologi del Piemonte presso la propria sede di Torino e realizzato in collaborazionecon Juventus, il percorso di riabilitazione del giocatore Nicolò, secondo quantodisposto dalla Procura Federale della F.I.G.C. in relazione alla sanzione irrogata all’atleta, peraver violato il divieto di scommesse sportive per i tesserati.il quale, dinanzi a un pubblico di una trentina diesponenti della categoria professionale, ha raccontato la propria esperienza affiancato daGiuseppe Vercelli, responsabile dell’Area Psicologica di Juventus e psicologo presso il J-Medical, e da Paolo Jarre, psichiatra incaricato di assisterlo come terapeuta. Un intensomomento di dialogo e condivisione durante il quale sono stati trattati i principali temicorrelati al disturbo da gioco d’azzardo nella personale esperienza del calciatore: lavulnerabilità individuale e la responsabilità pubblica, i rischi e le potenzialità dellacomunicazione, il valore della testimonianza quale esempio, in particolare, per le giovanigenerazioni.L’incontro è stato aperto dall’intervento introduttivo con cui Giancarlo, presidentedell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, ne ha illustrato le modalità di svolgimento erimarcato la valenza: “La scelta di ospitare Nicolò Fagioli, in occasione della sua prima uscitapubblica, è frutto della nostra volontà, in sintonia con le intenzioni del suo club, di offrire unospazio idoneo a riflettere sul tema in modo attento e rispettoso delle peculiarità individuali.Abbiamo perciò voluto accogliere il ragazzo - spiega Marenco - provando a mettere la suaesperienza in comune, per trarne insieme degli spunti che non soltanto lo aiutino a gestirequesta delicata fase della sua vita, ma che gli permettano anche di affrontare con maggiorconsapevolezza e strumenti adeguati le più ampie e composite platee dei restanti noveeventi”.