La sosta per i Mondiali darà il tempo necessario ai giocatori infortunati di ripristinarsi totalmente, con i tifosi juventini che sognano di vedere al meglio sia Federico Chiesa che Paul Pogba per la ripresa del campionato. Bisognerà però fare i conti anche con l'infortunio rimediato in Nazionale da Nicolò, fermatosi per un risentimento muscolare e rientrato a Torino nella giornata di ieri. Non c'è particolare apprensione considerata l'entità dell'infortunio e l'ampio tempo a disposizione per rimettersi in sesto. A fare rumore però è statoche il baby centrocampista bianconero ha postato nella notte, il quale ha assunto- Come si può vedere attraverso una storia condivisa sul suo account Instagram infatti, l'ex centrocampista della Cremonese ha postato uno scatto immortalato in questi giorni di ritiro insieme a Nicolò. Possiamo ipotizzare che sia una casualità o semplicemente uno dei compagni di Nazionale con il quale ha legato di più, ma in ottica futuraNon è un mistero infatti che Zaniolo è da tempo nei radar della dirigenza della Continassa, che con ongi probabilità tornerà all'attacco nella sessione estiva, quando mancheranno solo 12 mesi alla scadenza del suo contratto con la Roma.