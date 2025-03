Fagioli a Sky: 'Kean mi ha convinto a trasferirmi'. Poi il retroscena sulla tourné con la Juventus

CALCIOMERCATO

Nicolò Fagioli sta vivendo le prime settimane da giocatore della Fiorentina dopo il passaggio dalla Juventus nel mercato di gennaio. Il centrocampista italiano ha vissuto una stagione non semplice conperdendo piano piano sempre più centralità fino ad essere ultimo nelle gerarchie del tecnico. Un cambiamento necessario quindi. Fagioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dove è tornato sul rapporto con Massimiliano Allegri, raccontando in particolare un episodio di quando era un ragazzino e spiegato anche come Kean lo abbia convinto a trasferirsi a Firenze.

Fagioli a Sky: le parole su Allegri

Allegri parlò di Fagioli quando ancora era nelle giovanili della Juventus, elogiando le qualità del ragazzo: "Avevo 16 anni e avevo fatto la tournée in America con la prima squadra, era la mia prima tournée. È stato un momento bellissimo, perché è stato un complimento stupendo, però ovviamente poi devi dimostrare sul campo tutto quello che dice. L’ho preso come un complimento senza aver pressioni né niente“."Ho avuto qualche periodo difficile nella mia carriera ma ne sono sempre uscito alla grande grazie all’aiuto della mia famiglia. Per il mio arrivo a Firenze c’è anche lo zampino di Moise Kean. Mi ha fatto qualche chiamata e mi ha convinto, parlandomi benissimo della città, della squadra, dei compagni di squadra e della società“.