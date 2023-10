Una sorprendente apparizione: Nicolòè vicino alla sua Juventus. Il centrocampista bianconero è stato avvistato questa sera a San Siro per assistere all'emozionante incontro tra Milan e Juventus. La sua presenza allo stadio ha suscitato grande curiosità, considerando che Fagioli è stato recentemente squalificato per sette mesi a causa di un coinvolgimento in un caso di calcioscommesse. Nonostante la sua assenza dai campi da gioco, la sua partecipazione all'importante partita ha suscitato speculazioni e discussioni appassionate sui media sportivi.