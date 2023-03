Ai microfoni di JuventusTV ha parlato anche il centrocampista Nicolòdopo il derby. Queste le sue parole:"Sono contento delle parole del mister ma credo che il mio primo tempo non sia stato buono. Forse non trovavo la posizione giusta, giocavo pochi palloni e alcuni ne ho persi banalmente. Nel secondo invece mi sono piaciuto in campo, avevo più fiducia e correvo di più. Ero più nel vivo del gioco e questo è importante"."Siamo partiti con lo svantaggio dopo due minuti da corner, siamo stati bravi a riprenderla subito e poi abbiamo preso di nuovo il gol a fine primo tempo. Per fortuna l’abbiamo recuperata subito e questo ci ha permesso di dominare il secondo tempo e portare a casa la vittoria meritatamente"."È sempre bello anche nelle giovanili, questo però è il più bello di tutti perché è il primo che gioco in Serie A con la maglia della Juve. Sono contentissimo di averlo vinto"."Dobbiamo pensare partita dopo partita e date tutto in campo come sempre. Non possiamo mollare un centimetro perché quando lo facciamo, come oggi, prendiamo gol. Se diamo il meglio porteremo a casa la vittoria"."Sono migliorato nel posizionarmi bene in campo, a livello fisico ho lavorato più di prima. Poi sono state fondamentali la fiducia del mister e dei compagni".