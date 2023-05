Nicolòha parlato a JuventusTV dopo la gara contro il Lecce. Le parole del centrocampista:"Non vincevamo da tempo, questa vittoria dà fiducia e morale, sono tre punti importantissimi per la Champions"."Avremo potuto fare qualche gol in più, ma anche difendere meglio come squadra. Ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato e questo è quello che conta"."Adesso sto bene. C’è stato un periodo con episodi non a mio favore, ci stava non giocare da titolare. Ho accettato le decisioni del mister, ora è giusto che abbiamo vinto questa partita e siamo contenti"."Quando dai la palla a lui ti torna sempre con la giusta forza, con la giusta tecnica ed è più facile passarla ad altri. E’ un fenomeno, lo si vede dentro e fuori il campo. Questo gli dà una marcia in più".