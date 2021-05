"Ti ho sempre visto e tifato in tv, sei stato sempre un idolo, una figura importante di tutto il mondo della Juve e non solo ! È stato un onore poter essere stato in squadra con te e aver potuto giocare qualche minuto insieme con questa maglia ! In bocca al lupo per tutto. N.1 dei N.1 in ASSOLUTO ! LEGGENDA". Questo, il messaggio di Fagioli indirizzato a Gigi Buffon.