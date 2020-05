1









Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto a ParmaLive soffermandosi su molti argomenti, dalla ripresa del campionato al mercato, passando per Dejan Kulusevski. Il talento svedese classe 2000 è in prestito alla squadra di D’Aversa fino a fine stagione, quando sbarcherà finalmente alla Juventus che lo ha prelevato a gennaio dall’Atalanta per 35 milioni più 9 di bonus. Queste le parole di Faggiano: “Kulusevski va alla Juve dal 30 giugno? Quello dell’addio anticipato rispetto alla fine del campionato è un falso problema, non c’è problema… prima pensiamo a tornare a giocare. Poi se ne parlerà, ma non è un problema”.