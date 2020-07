Dejan Kulusevski è pronto a spiccare il volo e... mostrare i muscoli in una grande squadra, è ormai evidente a tutti. Anche al suo attuale direttore sportivo. Daniele Faggiano, ds del Parma, si è così espresso infatti sul giocatore svedese a Radio Punto Nuovo: "Come in tutte le cose c'è un inizio e una fine. Dejan è un professionista e merita un grande palcoscenico, è giusto che faccia la sua carriera". Ieri contro l'Atalanta, Kulusevski ha messo a segno il suo decimo gol in questo campionato.