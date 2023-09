L'agente di Facundo Gonzalez, Martin Guastadisegno, ha rilasciato un'intervista ain cui ha polemizzato con la Sampdoria per la situazione: "Avevamo tante squadre in Serie A che lo volevano, la Sampdoria ci ha chiamato 50 volte dicendo che lo volevano far giocare e sono davvero dispiaciuto perché a me non piace che mi si dica una cosa e poi si fa altro. Rispetto tutti i calciatori, però credo che Facundo meriti di giocare. Vediamo che succede: la Sampdoria è una scelta fatta parlando col mister, col direttore, e gli avevano promesso di giocare. Io sono molto sul pezzo e voglio vedere cosa accadrà. Anche la Juventus è sorpresa, si aspettava uno spazio diverso".