Le parole di, attraverso i suoi canali social:"Oggi si conclude una tappa importante della mia carriera, quattro anni a difendere la maglia del Valencia CF, in cui ho sempre cercato di dare il meglio di me stesso e di lasciare tutto in campo. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo periodo, i tifosi del Valencia CF per avermi fatto sentire a mio agio e amato, e soprattutto la mia famiglia e i miei amici, che mi sono sempre stati vicini nei momenti più difficili. A causa di situazioni calcistiche e obiettivi sportivi personali, questo periodo al Valencia CF si conclude, ¡Amunt Valencia!".