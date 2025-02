Getty Images



Facundo Gonzalez può essere impiegato nella trattativa per David Hancko?

difensore uruguaiano di proprietà della Juventus ma al momento in prestito al Feyenoord potrebbe essere utilizzato come contropartita nell'affare che potrebbe portare a Torino David Hancko? L'agente di Facundo, Martin Guastadisegno ha parlato ai microfoni di TMW. Questa la sua risposta:"Non lo so. La verità è che non sono la persona giusta per parlare di questa cosa, ne discuteranno le società. Io nel caso accadrà ciò tratterò il contratto del ragazzo col Feyenoord".