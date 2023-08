Facundo Gonzalez è ad un passo dal trasferimento in prestito alla Sampdoria, dove avrà più spazio e minutaggio. Secondo Gazzetta.it, il futuro dell’uruguaiano, neo campione del mondo Under 20, pare sia legato a quello di Alex Sandro: il brasiliano oggi è l’unico difensore mancino nella rosa a disposizione di Max Allegri, ma a giugno andrà definitivamente a scadenza. Gonzalez la prossima estate, nell'idea del club, avrà quindi la reale chance di rimanere in rosa e guadagnarsi un posto.