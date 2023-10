Finalmente è arrivato l'esordio dal primo minuto in campionato per Facundo Gonzalez. Il difensore di proprietà della Juve, in prestito alla Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club: "È un orgoglio esordire da titolare con questa maglia. Mi sono trovato bene con la difesa a tre, i compagni mi hanno aiutato molto. Arriva una settimana di intenso lavoro, vogliamo uscire da questa situazione. I nostri tifosi lo meritano. Sono molto contento di essere qui. La verità è che è un orgoglio portare la maglia della Sampdoria però avere il sapore amaro di non essere in grado di prendere i tre punti, ma sono desideroso di continuare a lavorare affinchè il risultato arrivi"