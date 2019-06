Un blitz a Londra, dove il mercato è assolutamente in fermento. E non solo per le grandi squadre locali, no: perché nella City ci sono gli uffici anche del Manchester United, sempre sul pezzo in entrata e in uscita. Fabio Paratici è volato in Inghilterra con 'cattive' intenzioni e ottimi sogni: nella giornata di oggi, il capo dell'area sportiva ha avuto un primo faccia a faccia con la dirigenza dei Red Devils. Sul tavolo, ovviamente, il futuro di Paul Pogba: il francese ha chiesto di andare e non disdegnerebbe l'eventuale ritorno a Torino, ma non sarà così semplice. Lo United, difatti, non ha intenzione di mollare, se non per un assegno ben imponente. Nota a parte, secondo quanto raccolto di Sky Sport: sul taccuino del Manchester c'è pure Cancelo, apparentemente in direzione City.