A fine stagione Gonzalo Higuain darà l'addio alla Juventus. Un futuro ancora tutto da scrivere per l'argentino - lo vogliono il River Plate e club della MLS - che dopo il suo rientro dall'Argentina ha avuto un faccia a faccia con Maurizio Sarri. I due si conoscono molto bene per aver lavorato insieme a Napoli e al Chelsea, l'attaccante secondo Tuttosport ha promesso al suo mentore il massimo impegno da qui alla fine della stagione. Poi, prenderà in mano il suo futuro e deciderà cosa fare.