Pogba non parte. Lo United fa muro e blocca la partenza del francese che invece vorrebbe partire per giocare in una squadra che giochi la Champions League. Come riporta Tuttosport, però, il faccia a faccia tra l'allenatore del Manchester United e l'ex centrocampista della Juventus non ha avuto risvolti positivi per Paul che resta legato ai Red Devils da un contratto che scade nel 2021. Per cercare di convincerlo a restare, Solskajer ha anche offerto a Pogba la fascia di capitano. ma secondo il quotidiano, lo United è anche pronto a forzare la mano con un'opzione unilaterale per rinnovare l'acccordo con Pogba per un'altra stagione. La Juve è avvisata, lo United si impunta e non molla di un centimetro la presa su Pogba