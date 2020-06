All'Inter vista a Napoli è mancata la giusta cattiveria agonistica. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, si attende adesso una svolta in campionato.



“Un faccia a faccia scontato, per metabolizzare insieme l’eliminazione ed analizzare ciò che è mancato. L’Inter del San Paolo a Conte è piaciuta, però è mancata in due cose fondamentali, pagate poi a caro prezzo: la furbizia e il furore. Per dirla alla napoletana, serviva la cazzimma per centrare la finale è quella cazzimma ora Antonio la pretenderà in campionato”.