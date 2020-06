vuole comportarsi da professionista. L'attaccante argentino è ormai fuori dai progetti della Juve e probabilmente nella prossima stagione non sarà più un giocatore bianconero, ma fino a quel momento vuole giocare al 100% senza risparmiarsi per questa maglia. Dopo il rientro dall'Argentina, il Pipita ha avuto un faccia a faccia con Maurizio Sarri, durante il quale sono state tracciate le priorità per i prossimi mesi: per ora Higuain vuole concentrarsi solo sulla Juve, poi valuterà il suo futuro.