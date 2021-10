Gianfelice Facchetti, figlio del compianto Giacinto, ha detto la sua sulla corsa allo scudetto in occasione del Festival dello Sport di Trento: "L'Inter è partita abbastanza bene, c'erano da mettere in conto delle difficoltà ma trovare soluzioni in poco tempo non era scontato ed è stato fatto al meglio. Inzaghi si è calato bene nel suo ruolo, c'è da sperare di poter recuperare terreno in Europa.Il Napoli si rinforza di anno in anno ed è partito molto forte. Poi c'è il Milan, e c'è la Juventus che ha la rosa più forte di tutte. Infine la Roma di Mourinho, che fa il distaccato ma non mi fido..."