Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex interista Giacinto, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Radio Sportiva: "Dopo tante stagioni la leadership della Juventus non è più così scontata come prima. I numeri e la classifica dicono che c'è anche l'Inter per la corsa alla vittoria del campionato. E attenzione alla Lazio".