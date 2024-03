Gianfelice, figlio dell'ex direttore dell'Inter, ha rivolto critiche alla Juventus attraverso una storia su Instagram. Ha scritto: "In questa domenica piovosa voglio mandare una carezza al titolista di questo giornale. Resisti!". Facchetti faceva riferimento al titolo di Tuttosport: "170 milioni per tornare Juventus".Come riporta Tuttosport, di sicuro per la Juventus sarebbe importante accedere al Mondiale per Club anche perché gli Stati Uniti sono un mercato fondamentale per la società, tanto che si era parlato di un possibile brand Usa per il nuovo sponsor sulle maglie, considerato che l’accordo da 45 milioni all’anno con Jeep è in scadenza.