A Radio Firenzeviola, Gianfelice, figlio di Giacinto, ha discusso della sfida per lo scudetto tra l'Inter e la Juventus: "In questa stagione non pensavo che i bianconeri avrebbero mantenuto questo ritmo, anche se rimangono quelli con il monte ingaggi più alto e le maggiori risorse finanziarie nel panorama italiano - ha detto -. La partita a Firenze? Spero che l'interruzione per la Supercoppa non danneggi la squadra, inoltre storicamente la trasferta al Franchi è sempre stata un tabù per l'Inter.Tuttavia, credo che la pressione della Juve li costringerà a mantenere alta la concentrazione. Barella e Calhanoglu saranno sostituiti al meglio, non ho dubbi".