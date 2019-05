Maurizio Sarri è una forte possibilità per la Juventus. Secondo quanto appreso da IlBianconero.com, il tecnico ex Napoli e attualmente al Chelsea avrebbe strappato un accordo da 6 milioni di euro circa con la squadra bianconera. Dunque, il toscano sembrerebbe a questo punto il prescelto per sedere sulla panchina juventina. A tal proposito è intervenuto anche Gianfelice Facchetti, l'ha fatto ai microfoni di RaiSport, presso i quali ha commentato la situazione relativa al nuovo progetto tecnico della Juventus: "Non credo che Mourinho andrà alla Juventus. Sono abbastanza sicuro che i bianconeri chiuderanno per Sarri".